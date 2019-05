Monheim : Hier zählt vor allem die Gemeinschaft

Falk Tiedtke (li) und Fabrizio Niutta nahmen am inklusiven Sportfest für Menschen mit und ohne Behinderung teil. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Das inklusive Sportfest ist auch im neunten Jahr ein Erfolg. Es macht die Sportler schier glücklich. Gewinnen steht nicht an erster Stelle.

Beim inklusiven Sportfest im Jahnstadion steht vor allem die Gemeinschaft im Mittelpunkt. So trafen sich am Samstag Menschen mit und ohne Behinderung, um gemeinsam Sport zu treiben. Zum 9.Mal wird das Sportfest nun schon von verschiedenen Institutionen ausgerichtet und auch nach neun Jahren ist die Resonanz durchweg positiv. „Wir fragen uns manchmal: Machen wir das nochmal? Lohnt sich das? Aber dann bekommen wir so viel positive Rückmeldung und sehen, wie glücklich die Teilnehmer sind. Dann wissen wir, dass sich der ganze Aufwand lohnt“, sagt Mitorganisator Christoph Schluckebier von der Graf-Recke-Stiftung.