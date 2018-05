Langes Wochenende in Langenfeld : Hier kann man über Pfingsten was erleben

The Backbeats spielen heute ab 12 Uhr beim Fest der Toleranz. Foto: Dieker

Langenfeld/Monheim Am XXL-Wochenende und in den Ferien gibt es in beiden Städten Feste und andere Spaßangebote.

Ein langes Pfingstwochenende und dann noch Schulferientage hintendran. Wer nicht wegfährt, bekommt hier ein paar Tipps für Unternehmungen.

Fest der Toleranz Als weltoffene, tolerante und inklusive "Stadt für alle" will sich Monheim am heutigen Samstag zeigen; als Reaktion auf eine fremdenfeindliche Anti-Moschee-Demo. Bei dem Fest von 11 bis etwa 15 Uhr gibt es ein buntes Programm auf der Krischerstraße bis zum Kreisverkehr Lindenstraße.

Kultur In der Wasserburg in Langenfeld-Wiescheid, (Haus Graven 1), gibt es heute von 14 bis 15.30 Uhr eine Führung durch die Ausstellung zur Geschichte dieser Burg (Gebühr: 5 Euro).

Trödelmarkt Antiquitäten und sonstige Gebrauchtgegenstände wechseln am morgigen Sonntag zwischen 11 und 18 Uhr beim Langenfelder Trödelmarkt auf dem Real-Parkplatz, Rheindorfer Str. 48-56, den Besitzer.



Sport Wie wäre es mit einem Fahrradausflug am Monheimer Rheinufer entlang und dann weiter nach Hitdorf und zurück? Oder mit einer Teilnahme an der Sternfahrt zum Stadtradeln?. Das Langenfelder Freibad mit seiner riesigen Wasserrutsche (Langforter Str. 72) ist zwar geöffnet, bis zum 14. Juni aber nur vormittags (Di-Fr 7-11 Uhr; am Wochenende und Pfingstmontag 8-12 Uhr). Das Allwetterbad Mona Mare in Monheim (Kurt-Schumacher-Str. 2) öffnet wie folgt: Mo-Fr 9-21.30 Uhr, Sa und So 9- 20 Uhr. Die Langenfelder Wasserski-Anlage, Baumberger Str. 88, ist jeweils bis zur Dunkelheit so geöffnet: Sa, So, Pfingstmontag ab 11 Uhr, ansonsten täglich ab 14 Uhr.

Internationales Kinder- und Familienfest Zum Abschluss der Pfingstferien geht es im Langenfelder Freizeitpark Langfort rund. Am kommenden Samstag (15-20 Uhr) und Sonntag (11-18 Uhr) gibt es bei freiem Eintritt ein unterhaltsames Bühnenprogramm. 46 von Langenfelder Vereinen und Einrichtungen betriebene Stände bieten Speisen, Getränke, Spiel- und Spaßaktionen sowie Informationen an. Karussell, Bungee-Trampolin, Hüpfburg, Rutsche und das übrige Parkgelände mit Spielplatz und Sportfeldern versprechen viel Familienspaß.

Party Jugendliche ab 16 Jahren (Ausweiskontrolle!) feiern am Samstag, 26. Mai, 19 Uhr, mit leuchtenden Neonfarben im Monheimer Sojus 7 (Kapellenstr. 38). Bei der zweiten "Glow in the dark"-Party schminken sich Besucher mit verschiedenen Farben, die im Dunkeln durch UV-Licht leuchten. Ein DJ spielt passende Musik zum Farbspektakel. Der Eintritt kostet 3 Euro, dazu gibt es günstige Neonfarben. Getränke sind ab 1 Euro erhältlich. Nur mit schriftlicher Genehmigung der Eltern dürfen 16- und 17-Jährige nach Mitternacht weiterfeiern.

(mei)