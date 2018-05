Langenfeld/Monheim: Heute startet Stadtradeln mit Sternfahrt

Langenfeld/Monheim Wettbewerb geht bis zum 8. Juni. Monheimer und Langenfelder radeln in Gruppen nach Mettmann.

Beim bundesweiten Wettbewerb "Stadtradeln" sind von heute an bis zum 8. Juni Radfahrer aufgerufen, ihre Kilometer zu sammeln, online zu erfassen oder im Rathaus zu melden. Weil erstmals alle Städte aus dem Kreis Mettmann mitmachen, gibt es heute eine Sternfahrt dorthin. Start ist um 10.15 Uhr am Monheimer Rathaus und um 10.45 vor der Langenfelder Stadthalle. Ankunft auf dem Platz "Am Königshof" in Mettmann ist um 13.30 Uhr. Dort wird es einen musikalischen Empfang geben, Getränken und Speisen Die Teilnahme erfordert keine Anmeldung oder Gebühr, ist offen für alle.