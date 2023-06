Kinder aus Monheim Schülerzeitung besucht Langenfelder RP-Redaktion

Warum etwas auf Papier drucken, wenn man es doch auch einfach jedem aufs Tablet oder Handy zaubern kann? „Weil es in Heft-Form etwas Schönes und Besonderes ist“, findet die Schülerzeitungs-AG der Monheimer Hermann-Gmeiner-Schule. Jetzt waren die zehn Dritt- und Viertklässler auf Stippvisite in der RP-Lokalredaktion Langenfeld und haben sich angeschaut, wie bei einer Tageszeitung gearbeitet wird, die für beide „Kanäle“ recherchiert, schreibt und produziert: Print wie Online. Ihre eigene Schülerzeitung erscheint halbjährlich – „im DIN-A5-Format mit Doppelheftung“, wie Sabrina Schalong bemerkt, die die AG als Lehrerin betreut. Mit im Boot ist auch Yannick Lins. Der Erzieher machte ein Selfie von der Besuchergruppe. RP-Redakteur Thomas Gutmann nahm erfreut zur Kenntnis, dass sich das verbreitete Heft-Format seit seiner eigenen Schülerzeitungszeit nicht verändert hat. Und auch der Inhalt ist über die Jahrtausendwende hinweg im wesentlichen gleich geblieben. „Was bringt ihr denn so in eurem Blatt?“ Noel, Yumna, Emir und die anderen antworteten: „Dinge aus der Schule wie Sponsorenlauf und Klassenfahrten“. Aber auch Artikel über Fußball oder Klimawandel. Dazu Tier-Steckbriefe, Rezepte und natürlich Rätsel und Witze.