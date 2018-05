Langenfeld: Helfer pumpen nach Unwetter 42 Keller leer

Langenfeld Nach dem Starkregen am Dienstagnachmittag hat die Feuerwehr Langenfeld mit Unterstützung anderer Wehren 42 Keller leergepumpt. Einsatzschwerpunkt war Richrath. Dort waren besonders der Max-Planck-Ring und die Marienstraße betroffen, teilte die Feuerwehr gestern mit.

Am Max-Planck-Ring musste unter anderem eine Tiefgarage trockengelegt werden. Das hat zwei Stunden in Anspruch genommen. An der Marienstraße waren zeitgleich mehrere Kellergeschosse vollgelaufen, so dass dort die meisten der insgesamt 102 Einsatzkräfte beschäftigt waren. Im Einsatz waren die hauptamtliche Wache sowie alle verfügbaren freiwilligen Einheiten der Feuerwehr Langenfeld. Frank Noack, Einsatzleiter in Langenfeld, forderte schnell Hilfe an. "Bedingt durch die Häufung der Notrufe und der daraus resultierenden Einsätze haben wir uns für die Alarmierung aller Langenfelder Kräfte sowie weiterer überörtlicher Einheiten entschieden", erklärte Noack. 16 Fahrzeuge waren unterwegs.