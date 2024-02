Neues Heizungsgesetz gilt seit 1. Januar Heizungsgesetz meistern: Das empfehlen Fachfirmen

Auch Energieberater Jörg Arndt hält dies für einen gangbaren Weg. „In Fällen, in denen energieeffiziente Maßnahmen nicht möglich oder ausreichend sind, können Hybrid-Systeme als Lösung in Frage kommen“, erklärt er. „Die Spitzenlasten können dann durch einen Gaskessel abgefangen werden.“ Einfach blind eine Wärmepumpe einzubauen sei seiner Ansicht nach schon beinahe fahrlässig. „Schaut man sich mal die ganzen ungedämmten Mehrfamilienhäuser hier in Langenfeld an, da lohnt sich eine Wärmepumpe meist nicht“, meint Jörg Arndt.