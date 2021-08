Sonntag in Langenfeld : Heinz Mack kommt zur Vernissage

Langenfeld Der Kunstverein Langenfeld zeigt ab Sonntag neue Pastellzeichnungen und außerdem Glasobjekte des bedeutenden Künstlers und Mitbegründers der Zero-Gruppe.

Heinz Mack ist Mitbegründer der Gruppe Zero, die ab den 1950er Jahren einen wesentlichen Teil zur Modernisierung der bundesdeutschen Nachkriegskunst beitrug. In seiner gegenstandslosen Kunst ist Licht das zentrale Thema. Das außerordentlich facettenreiche Œuvre des in Mönchengladbach und auf Ibiza lebenden und arbeitenden Künstlers umfasst Skulpturen aus verschiedenen Materialien – darunter monumentale Arbeiten für den öffentlichen Raum wie die Langenfelder Stele – sowie Lichtreliefs, Lichtkuben und Lichtrotoren, aber auch Malerei, Zeichnungen, Pastelle, Tuschen, Druckgrafik, Fotografie, Mosaike, Keramik sowie die Gestaltung von öffentlichen Plätzen und Räumen (etwa die Monheimer „Pyramide“), Bühnenbilder und bibliophile Werke. Macks Werk wurde bislang in rund 400 Einzel- und zahlreichen Gruppenausstellungen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, so auf der Documenta III (1964) und der Documenta VI (1970) in Kassel sowie der Biennale in Venedig (1970). Damals erhielt er auch eine Professur in Osaka/Japan.