Angebot der Awo Langenfeld Heiligabend in Gesellschaft feiern

Weihnachten ist ein Familienfest. Doch nicht jeder kann das Fest in Gesellschaft verbringen. Die Gründe sind vielseitig. So kann es sein, dass es keine Angehörigen mehr gibt oder die Kinder weit weg wohnen. Die Arbeiterwohlfahrt (Awo) in Langenfeld lädt alleingebliebene Einzelpersonen ein, Heiligabend in Gemeinschaft mit einem weihnachtlichen Programm zu erleben. Die für alle Gäste kostenfreie Veranstaltung im Siegfried Dißmann Haus, Solinger Straße 103, beginnt am 24. Dezember um 15 Uhr (Einlass ab 14.30 Uhr) mit Kaffee trinken und endet nach einem Abendessen gegen 19 Uhr. Die Ehrenamtlichen, die das Fest ausrichten, freuen sich auf die angemeldeten Gäste. Eine erforderliche Anmeldung muss bis Dienstag, 19. Dezember, eingehen und ist möglichst persönlich im Siegfried Dißmann Haus oder im Café am Wald, Langfort 3, oder telefonisch unter der Nummer 02173 250 680 oder 499 32 43 sowie per Mail an i.senioren@awo-langenfeld.de vorzunehmen. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt.