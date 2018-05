Monheim: Heike Klenner ist neue Monheimer Schützenkönigin

Monheim Die St. Sebastianus Schützen werden wieder von einer Frau regiert. Ihr Sohn Hendrik ist Jungprinz.

Dass die Monheimer Schützenbrüder ihre Frauen an die Gewehre lassen, darüber rümpfen andere Bruderschaften die Nase. Wahrscheinlich ahnen sie, dass ihnen in der Treffsicherheit der Damen eine gefährliche Konkurrenz erwachsen könnte: So trägt Brudermeister Holger Klenner jetzt die dunkelgrüne Samtschärpe mit der Aufschrift "Prinzgemahl". Denn seine Frau Heike, Mitglied der Schützenlieseln, hat am Freitag den Vogel abgeschossen. "Zwei Paare haben am Ende um die Königswürde gefochten: Nina und Uwe Rogel und wir", berichtet die 47-Jährige. "Und wir hatten den Ehrgeiz, die Männer nicht gewinnen zu lassen." Mit dem 236. Schuss fiel dann endlich der Rumpf. Dabei nimmt Heike Klenner noch nicht einmal regelmäßig am Schießtraining teil.