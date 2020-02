Hegering : Jagdhund Tessa ist immer mit auf der Pirsch

Uwe Unshelm ist stellvertretender Hegeringleiter in Langenfeld. Seine sechsjährige Münsterländer-Hündin begleitet ihn bei seinen Rundgängen im Wald. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Uwe Unshelm vom Hegering in Langenfeld freut sich über eine vielfältige Wildpopulation, darunter Wildschweine, Rehe, Füchse und Nutrias.

Von Petra Czyperek

Wenn Uwe Unshelm in den Wald geht, ist der braune Münsterländer Tessa immer an seiner Seite. Die aufmerksame Jagdhündin spürt auf dem feuchten Boden jedes Reh oder Wildschwein auf und unterstützt den Jäger bei seiner Arbeit. Uwe Unshelm (57) ist stellvertretender Hegeringleiter in Langenfeld. „Wir möchten den Menschen die Jagd nahe bringen“, sagt er. Das sei nicht immer einfach. „Jagen ist ein schwieriges Thema.“ Auch wenn sich das Bild des Jägers in der Öffentlichkeit in den vergangenen Jahren gewandelt habe, und auch immer mehr Frauen die Jagd für sich entdeckten, gebe es viele Vorurteile. „Einige Menschen beschimpfen uns sogar als Mörder“, sagt der 57-Jährige.

Dabei sei es die Aufgabe des Hegerings, den Wildbestand in den heimischen Wäldern konstant zu halten und so dafür zu sorgen, dass beispielsweise Wildschwein-Rotten während der Nahrungssuche nicht die Felder der Landwirte verwüsteten. „Die können bis 100 Kilo schwer werden und tauchen – da ihr Lebensraum immer mehr beschnitten wird – inzwischen überall auf, im Further Moor, in Richrath und auch in Wolfhagen“, beobachtet der Jäger. Um den Jägern zu entgehen, seien die Schwarzkittel meistens nachts aktiv. „Die liegen natürlich tagsüber in der Deckung und kommen erst in der Dämmerung aus dem Wald.“

Info Immer mehr Frauen gehen auf die Jagd In NRW In NRW gibt es nach Angaben des Umweltministeriums mehr als 90 000 Jäger. Frauen Jagen liegt im Trend: Das Interesse am vorgeschriebenen Jagdschein wächst laut Deutschem Jagdverband (DJV) seit einigen Jahren – vor allem auch bei Frauen. Jagdschein Ein von der Behörde ausgestelltes Dokument, das dem Inhaber die Erlaubnis erteilt, die Jagd auf Wild auszuüben und eine Waffenbesitzkarte zu beantragen. Die Jagdschein-Urkunde gilt in allen Bundesländern. Um für die staatliche Prüfung zugelassen zu werden, ist ein Lehrgang verpflichtend. Durchfallquote In NRW absolvierten rund 1700 Teilnehmer nach Angaben des Jagdverbandes 2018 die Prüfung, etwa zehn Prozent davon fielen durch.

Was Spaziergänger selten wahrnehmen: Die Wildpopulation ist vielfältig, obwohl Langenfeld von Autobahnen umgeben ist und direkt an große Städte wie Düsseldorf, Solingen oder Leverkusen angrenzt. „Hier leben Rehe, Wildschweine, Füchse, Dachse, Hasen, Fasane, Kaninchen und Nutrias“, zählt der stellvertretende Hegeringleiter auf. Nutrias, Pelztiere mit leuchtend orangefarbenen Zähnen, stammten eigentlich aus Südamerika, hätten sich aber auch hierzulande eingebürgert und fühlten sich an Gewässern wohl.

Die Jäger griffen nur in die Bestände ein, wenn sich das Wild zu stark vermehre und Schäden im Wald anrichtete. „Haben wir zu viele Rehe, fressen die das frische Grün von Sträuchern und Bäumen ab.“ Geschossen würden nur junge oder sehr alte Tiere. Die mittlere Population hingegen solle für den Nachwuchs des Wildes sorgen. Beginnt die Jagdsaison für Rehböcke bereits ab 1. Mai, dürften die Ricken wegen der Kitze erst ab 1. September geschossen werden. Für Wildschweine sei der Jagdschutz derzeit aufgehoben. Der Grund: die bis nach Belgien sehr nahe gerückte Schweinepest. „Wir machen uns Sorgen um unser Schwarzwild“, sagt Unshelm. Weil das Jagen in erster Linie ein Handwerk sei, finden für die rund 80 Mitglieder des Hegerings regelmäßig Schießtrainings in Kerpen statt.

Spaziergänger bekommen selten ein Reh zu sehen. Foto: dpa-tmn/Silke Heyer

Wildschweine wühlen im Waldboden – und sie graben manchmal auch Felder und Gärten um. . Foto: dpa/Lino Mirgeler

Nutrias stammen eigentlich aus Südamerika und haben leuchtend orangefarbene Zähne. Sie fühlen sich aber auch bei uns wohl. Foto: dpa/Andreas Arnold