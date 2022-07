Polizei ermittelt zur Brandursache : Hecke brennt in Baumberg

Die Feuerwehr war in Monheim im Einsatz. Foto: dpa/Lino Mirgeler

Monheim Am Montag, 4. Juli, gegen 13.15 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Heckenbrand an der Julius-Leber-Straße in Baumberg gerufen.

Anwohner hatten eine brennende Hecke zwischen einer Parkfläche und dem Mehrfamilienhaus mit der Nummer drei bemerkt, erste eigene Löschversuche unternommen und ein in der Nähe des Feuers geparktes Fahrzeug vorsorglich weggefahren. Die Feuerwehr konnte das bereits fast vollständig gelöschte Feuer endgültig ersticken und damit eine weitere Ausbreitung verhindern.

Der beim Brand entstandene Schaden kann aktuell noch nicht genau beziffert werden. Die Brandursache ist noch ungeklärt. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 02173 9594-6350 jederzeit entgegen.

(RP)