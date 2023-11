Ratsopposition in Monheim fordert Weniger Blankoschecks für Zimmermann

Vor den Haushaltsberatungen, die in dieser Woche in den Fachausschüssen des Stadtrats beginnen, erhöht die Ratsopposition den Druck auf Bürgermeister und Mehrheitsfraktion Peto, die Ausgaben der Stadt Monheim einzudämmen. In gemeinsamen Anträgen fordern CDU, Grüne, SPD und FDP, das mindestens 40 Millionen Euro teure Yachthafen-Projekt am Greisbachsee aufzugeben und die Allein-Entscheidungsgewalt des Bürgermeisters auf Tatbestände unter 50.000 Euro zu begrenzen. Amtsinhaber Daniel Zimmermann (Peto) hatte hier mit den Stimmen seiner Peto-Fraktion die im Städtevergleich ungewöhnlich hohe Grenze von 250.000 Euro durchgesetzt. Sein Argument: Im Verhältnis zu dem exorbitant hohen Haushaltsvolumen der Stadt Monheim sei dieses Limit maßvoll.