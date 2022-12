Verabschiedung im Monheimer Stadtrat Haushalt: Schulden und neue Projekte

Die Stadt wird auch im kommenden Jahr weiter Kredite aufnehmen, um ihre Großprojekte zu finanzieren. Das seien „gute Kredite“, sagte Stefanie Einheuser in ihrer Haushaltsrede am Mittwoch im Rat. Und so wurde das Zahlenwerk für 2023 mit den Stimmen der Peto-Mehrheitsfraktion und Stephan Wiese (FDP) verabschiedet. CDU, SPD und Grüne trugen den Haushalt nicht mit. Kritik gab es in erster Linie an der Höhe der Kredite, die laut Opposition inzwischen rund eine Milliarde Euro betragen. Einheuser warf ihr vor, sie erwecke den Eindruck, die Stadt stünde „kurz vor dem finanziellen Kollaps“. Das sei „nicht nur falsch, es ist infam und populistisch.“