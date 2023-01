Haushaltsberatungen in Langenfeld FDP will Personalkosten deckeln

Die FDP, wenn auch kleinste Fraktion in den Ratsausschüssen, gehört zu den größten Kritikern des Langenfelder Haushalts. „Wir wollen einen ehrlichen Haushalt“, sagt Fraktionssprecher Frank Noack. „Und keinen Haushalt, der voller Projekten steckt, die dann doch nicht umgesetzt werden.“ Am Ende des Jahres würde dann doch mehr Geld zur Verfügung stehen, als zu Beginn angenommen, weil Geld für nicht umgesetzte Projekte stehen geblieben ist. Das ist in diesem Jahr der Fall und so war es auch in den Jahren zuvor. Eine Kritik, die auch SPD („Das hält Politik klein“), Grüne („Das hat Methode“) und BGL („Ist doch logisch“) üben.