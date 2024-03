Haushalt in Langenfeld Die Stadt soll handlungsfähig bleiben

Die FDP stimmt dem Haushalt zu, weil Bemühungen zur Verbesserung der Haushaltssituation durch Sparmaßnahmen und der Gestaltungswille gemeinsam mit CDU und BGL klar erkennbar sind. So wurden erste Einsparungen im Personalhaushalt realisiert. Auch wenn die FDP die Erhöhung der Grund- und Gewerbesteuer für falsch hält, ist der vorliegende Haushalt ein Schritt in die richtige Richtung. Weitere müssen folgen. Der verabschiedete Haushalt ist transparenter und ehrlicher geworden. Nicht realisierbare Vorhaben wurden gestrichen, die Maßnahmenliste endlich an die verfügbaren (Personal-)Ressourcen angeglichen. Prioritäten wurden endlich beibehalten. Das wird an den Schulprojekten und Projekten zum Hochwasserschutz deutlich. Auch das für Richrath wichtige Verkehrsprojekt soll in 2024 endlich begonnen werden“. (Frank Noack)