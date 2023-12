Stadtrat tagt Monheim erwartet eine konfliktreiche Haushaltsdebatte

In der letzten Sitzung des Jahres steht im Monheimer Stadtrat am Mittwoch die Verabschiedung des Haushalts 2024 an. Traditionell ist dies Gelegenheit für den Bürgermeister und die Mehrheitsfraktion (hier: Peto), die großen stadtpolitischen Linien zu untermauern. Die Ratsopposition (hier: CDU, Grüne, SPD und FDP) wiederum legt den Finger in die Wunden und nennt Alternativen zu den Mehrheitsentscheidungen. Beginn der Ratssitzung ist um 16 Uhr (Ratssaal, Rathaus, Rathausplatz).