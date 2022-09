Langenfeld steht vor schwierigen Zeiten : Gewerbesteuer für 2022 liegt noch im Plan

Stadtkämmerer Thomas Grieger prognostiziert finanziell schwierige Zeiten für die Stadt. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Langenfelds Stadtkämmerer Thomas Grieger sieht ab 2023 schwierige Zeiten auf die Stadt zukommen und verweist auf Energiekrise und Ukrainekrieg.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Krieg in der Ukraine und die sich daraus entwickelte Energiekrise werde auch an Langenfeld nicht spurlos vorüberziehen. Das prognostiziert Stadtkämmerer Thomas Grieger während der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses der Stadt Langenfeld. „Die Gewerbesteuererträge liegen zum 31. Juli 2022 rund 4,55 Millionen Euro unter dem Ansatz für das Gesamtjahr. Nach Abgängen im ersten Quartal durch Anpassungen der Vorauszahlungen hat sich das Gesamtaufkommen im Juni und Juli positiv entwickelt“, so der Kämmerer. „Wir sind im Plan“, fährt er fort. Allerdings seien die Folgewirkungen der in diesem Jahr auf den Weg gebrachten Steuererleichterungen durch den Bund noch nicht absehbar.

Auch die Auswirkungen der Inflation und die gestiegenen Kosten für Energie könnten zu einem geringeren Konsum führen und damit auch zu weniger Gewerbesteuereinnahmen. „Ob die aktuelle Situation noch in diesem Jahr zu erneuten Anpassungen der Vorauszahlungen bei einzelnen Unternehmen führt oder die Auswirkungen erst im kommenden Jahr spürbar werden, ist derzeit nicht prognostizierbar“, so der Kämmerer. „Die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer belaufen sich bis 30. Juni auf rund 19,94 Millionen Euro. Dies entspricht einem Anteil von 51,7 Prozent des Jahresansatzes. Soweit das Rechnungsergebnis des Jahres den Ansatz übersteigt, führt dies jedoch nicht zu einer Ergebnisverbesserung. Im gleichen Umfang, in dem die Erträge den Ansatz auf Jahressicht überschreiten würden, sinkt die pandemiebedingte Isolierung der veranschlagten Mindererträge“, sagt Grieger.

„Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer erreicht im ersten Halbjahr 3,6 Millionen Euro und damit rund 52,2 Prozent des Gesamtansatzes. Aufgrund der allgemeinen Kostensteigerungen auch in Bereichen des Grundbedarfs sowie insbesondere bei Energielieferungen wird, wie gesagt, neben spürbar rückläufigen Erwartungen der Unternehmen ein deutlicher Konsumrückgang erwartet“, so der Kämmerer. „Die heftigen Preissteigerungen führen zwar zu einem höheren Umsatzsteueraufkommen, dies wird jedoch voraussichtlich überkompensiert durch die prognostizierbare Zurückhaltung von Firmen und Verbrauchern in allen anderen Bereichen.“