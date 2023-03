Allgemeinmediziner in Langenfeld und Monheim Neue Patienten müssen oft lange suchen

Trotz der zurzeit guten allgemeinmedizinischen Versorgung des Kreises Mettmann „sehen auch wir vor allem perspektivisch Handlungsbedarf, um zumindest das heutige Hausarzt-Versorgungsniveau zu halten, nach Möglichkeit sogar zu verbessern“, berichtet Petersdorff. Man stehe zunehmend vor der Herausforderung, ausreichend ärztlichen Nachwuchs sicherzustellen. Dies sei jedoch ein bundesweites Problem. Für Nachwuchs-Mediziner gebe es nicht nur eine große Auswahl an Alternativen, zum Beispiel in der Wirtschaft, in der Forschung oder in Kliniken, „sondern viele tendieren auch mit Blick auf ihre Familiensituation und eventuell den Arbeitsplatz des Partners oftmals zu einer Tätigkeit in Städten und zu einem Beschäftigungsverhältnis in Teilzeit.“