Langenfeld: Haus Horst lädt ein zu Tintoretto und Operettengesang

Langenfeld Ein kunsthistorischer Vortrag und ein Musical- und Operettenkonzert stehen in dieser Woche unter anderem auf dem Kulturprogramm im Hildener Wohnstift Haus Horst, Horster Allee 12-22. Gäste sind willkommen.

So am heutigen Dienstag, 16 Uhr, beim Vortrag von Gudrun Pamme-Vogelsang über den Maler Jacopo Robusti, genannt Tintoretto (1518-1594). Der vor 500 Jahren geborene Künstler war einer der bedeutendsten Maler des 16. Jahrhunderts in Venedig. Er entwickelte an der Schwelle zum Barock eine völlig eigenständige Malerei. Seine Bilder sind voll heftiger Bewegung, voll dramatischer Verkürzungen und Lichteinfälle.