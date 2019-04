Monheim : Jugendliche verschönern Haus der Jugend

Monheim (og) Vor dem Haus der Jugend fliegen die Späne. Ein Loch nach dem anderen wird ins Holz gebohrt und schließlich ist aus dem alten Blumenkübel eine neue Sitzgelegenheit entstanden. Die kleinen Reparatur- und Verschönerungsarbeiten in den Osterferien haben Tradition: Seit rund 15 Jahren greifen Jugendliche in der Werkwoche engagiert zu Besen und Bohrmaschine.

In diesem Jahr stand neben den neuen Sitzgelegenheiten auch die Verschönerung des Mädchenraums auf dem Programm.

Die Projekte werden in kleinen Gruppen organisiert. Während eine Gruppe plant, Pflanzen einkauft und renoviert, kümmert sich eine andere Gruppe um sommerlichen Salat oder Käse-Lauch-Suppe zum Mittagessen. Nach einem Lagerfeuer am ersten Abend ging es zum Abschluss am dritten Abend gemeinsam ins Kino, berichtet Stadtsprecherin Birte Hauke.