Nach 120 Jahren Selbständigkeit Bäckerei Busch von „Haus der Bäcker“ übernommen

Die Monheimer betreiben nach eigenen Angaben 30 Filialen in der Region zwischen Neuss und Bergisch Gladbach. Insgesamt zählt Busch aktuell 290 Mitarbeiter. Markus Busch bleibt laut Pressemitteilung Geschäftsführer. Neu in der Geschäftsführung sind seine beiden Töchter Sabrina und Miriam Busch. „Als Familie Busch werden sie somit weiterhin das Bild der Bäckerei prägen“, unterstreichen beide Unternehmen. „Für uns war besonders wichtig, dass bestehende Traditionen und die regionale Marke von der Unternehmensübernahme unberührt bleiben“, zitiert die Mitteilung Markus Busch. Das Haus der Bäcker werde den Betrieb „an den Stellen unterstützen, bei denen es uns am Know-how mangelt“, sagt der Bäckermeister und nennt als Beispiele IT, Einkauf von Rohstoffen und Energie. Außerdem hofft Busch durch den gemeinsamen Austausch mit den anderen Betrieben zu profitieren. „Wir haben ein sehr gutes Gefühl“, sagt Markus Busch. Die Monheimer sind mit ihren Filialen neben ihrem Stammsitz in zehn weiteren Städten vertreten: Neuss, Düsseldorf, Hilden, Erkrath, Leverkusen, Leichlingen, Solingen, Radevormwald, Burscheid und Bergisch-Gladbach.