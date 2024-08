In unmittelbarer Nähe zur Kämpe Gibt es in Baumberg eine Taubenplage?

Tauben, wohin das Auge blickt. Und das nicht etwa mitten in der City, sondern im ehr ländlich geprägten Baumberg. So zumindest schildert Helge Burghardt die Situation in seiner Umgebung. „Wir wohnen in unmittelbarer Nähe zur Kämpe und leiden seit mehreren Jahren unter einer Taubenplage“, schreibt der Baumberger. „Vom ersten Morgenlicht oft bis in den späten Abend ist die Luft erfüllt von dem monotonen, selbst geschlossene Fenster durchdringenden Gegurre der Tauben.“ Auch in der Kämpe seien große Taubenschwärme zu sehen. Im Gegenzug seien alle Singvögel, die im Frühjahr, Sommer und Herbst seinen Garten bevölkert hätten, komplett verschwunden. Selbst die Elstern hätten das Weite gesucht. Nur eine einzige Amsel singe noch spätabends von einem Baum. Helge Burghardt erwartet, dass von der Stadtverwaltung entsprechende Maßnahmen durchgeführt werden und hofft, dass dann die Singvögel zurück kommen.