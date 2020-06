Kreative Kurse und Workshops in Monheim : „Haste Töne“: Kunstschule besucht auch Skulpturen

Monheim Anmeldungen für das neue Programm sind ab sofort möglich. Neben bewährten Angeboten und beliebten Aktionen gibt es auch Neues für kleine und große Künstler. Tag der offenen Tür für 5. Dezember geplant.

(og) Nachdem das Programm der Kunstschule im März wegen der Ausbreitung des Coronavirus plötzlich abgebrochen werden musste, startet die Kunstschule mit neuem Elan in die zweite Jahreshälfte. Das teilt Stadtsprecherin Birte Hauke mit. Für die geplanten 34 Kurse und 28 Workshops für Kinder, Jugendliche und Erwachsene werden ab sofort Anmeldungen entgegengenommen. Das neue Programm startet am 24. August und läuft bis Mitte Dezember. „Wir werden alles tun, damit die geplanten Angebote stattfinden können, die Kunst weiterhin das kulturelle Leben in Monheim am Rhein bereichert und kreatives Schaffen auch unter erschwerten Bedingungen ohne Bedenken möglich ist“, erklärt Koordinatorin Christina Backus. Katharina Braun, die Leiterin der Kunstschule ergänzt: „Neben der Kunst liegt uns die Gesundheit aller Beteiligten sehr am Herzen. Wir passen alle unsere Angebote verantwortungsvoll den entsprechenden Rahmenbedingungen an“.