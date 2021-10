Auf Spurensuche in Monheim : Der Geschichte der Rheinkiesel nachspüren

Monheim Harald Frater erklärte bei einer Exkursion am Monheimer Rheinufer, wie sich die Steine im Laufe von Millionen von Jahren entwickelt haben.

Die erste Exkursion zum Sammeln und Bestimmen von Rheinkieseln, die Harald Frater nach den Corona-Beschränkungen anbieten konnte, startete unter optimalen Bedingungen. Nicht nur das schöne Wetter, sondern auch das aktuelle Niedrigwasser lud zehn Fans der Ufer-Steine ein, ganz ungeniert ins Bett von Vater Rhein zu sehen. Es ist zwar alles im Fluss, aber auch das Ufer wird von unterschiedlichem Rheingerölle, so die wissenschaftliche Bezeichnung für die Kieselsteine, gesäumt. Wer Näheres über die Art und Herkunft des Rheingerölls erfahren wollte, war bei Harald Frater an der richtigen Adresse. Als Angebot der Biologischen Station Haus Bürgel enthüllte der Geograph und Geologe, der als Fachbuchautor und Filmemacher tätig ist, so manches Geheimnis um die Spur der Steine, deren Geschichte bis zu 400 Millionen Jahre in die Vergangenheit zurückreicht.

Wie wichtig die Auenlandschaft gleichsam als Überlaufbecken bei Hochwasser ist, zeigt eine Markierung an einem Pfahl, die einen Hochwasserstand von 6,80 Meter an durchschnittlich zehn Tagen im Jahr markiert. „An den Schlammablagerungen im Blattwerk der Bäume kann man noch den Hochwasserstand vom Frühjahr erkennen“, ergänzt Christoph Handke.

Dann führt der weitere Weg direkt Richtung Rheinufer. Bevor es jedoch ans Sammeln geht, zeigt Gertrud Bambeck dem Geologen einige Fundstücke, es sind Kalksteine mit Korallen-Einschlüssen. „Die habe ich in Baumberg gefunden“, so Bambeck, was den Fachmann, der zuvor auch einen Sprudeltest mit Salzsäure durchgeführt hat, verwundert. „Kalkgesteine kommen eher in der Eifel oder in Wülfrath und im Neandertal vor“, so Frater. Er zeigt sodann zahlreiche typische Rhein-Steine, die mit einer Geologen-Lupe betrachtet werden können.