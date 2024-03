Hanna Effen in Langenfeld Meisterschülerin stellt in der Wasserburg aus

Hanna Effen, geboren 1995 in Neuss, verbrachte nach ihrem Abitur ein Jahr in Neuseeland, studierte dann Kommunikationsdesign an der Hochschule Düsseldorf und begann im Anschluss ein Studium an der Kunstakademie Düsseldorf, das sie kürzlich als Meisterschülerin von Prof. Andreas Schulze und mit dem Akademiebrief abschloss. Voriges Jahr eröffnete sie einen eigenen Kunstraum in ihrer Heimatstadt Kaarst. Hanna Effen präsentierte ihre Werke bereits in Einzel- und Gruppenausstellungen bei namhaften Adressen. Zu ihrem Studienabschluss abstrahiert sie ihre figurativen Narrationen. „Mit „Undisclosed Desires“ entwickelt sie eine außergewöhnliche Bildsprache, die sie hier erstmalig zeigt“, schreibt der Förderverein in seiner Einladung.