25 Jahre Selbstständigkeit -Digitalisierung hilft Unternehmer und Kunden : Dirk Heising feiert 25-jähriges Jubiläum

Dirk Heising aus Langenfeld feiert sein 25-jähriges Meisterjubiläum im Gas- und Wasserinstallationshandwerk. Sein ehemaliger Ausbilder überreicht ihm die Urkunde. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Handwerk hat goldenen Boden – zumindest in den heutigen Zeiten und auch künftig. Doch das hat sich beim Nachwuchs noch nicht herumgesprochen.

Am 8. April erhält der Gas- und Wasserinstallateurmeister Dirk Heising vom Innungsobermeister Rolf-Dieter Paulzen eine Urkunde und Glückwünsche zum 25-jährigen Jubiläum seines Betriebes. Die beiden Fachleute kennen sich sogar länger als ein Vierteljahrhundert. 1987 begann Dirk Heising als 16-jähriger seine Ausbildung in der Firma des Obermeisters. Damals waren für dieses Berufsbild noch zwei Lehren notwendig. Der Lehre als Gas/Wasserinstallateur folgte die Ausbildung als Heizungsbauer in der Firma seines Vaters Karlheinz Heising.

Mit 23 Jahren hatte Dirk Heising den Meisterbrief in der Tasche, zwei Jahre später wagte er in der Langenfelder Schulstrasse mit seiner Frau Claudia den Sprung in die Selbstständigkeit. Nach einigen Jahren in der Hitdorfer Straße ist das Unternehmen seit 2019 an der Solinger Straße 128 sesshaft. Sieben Monteure, seine Ehefrau und eine Sekretariatskraft gehören heute zum Unternehmen. Nebenan unterhält Fliesenleger Ferhat Yavuzyasar einen kleinen, gemeinsam gestalteten Ausstellungsraum. Hier zeigen beide Handwerker Ausschnitte ihrer Leistungsfähigkeit, um mögliche Kunden auf Ideen zu bringen. Viele Interessenten suchen Komplettlösungen für ihre Bäder, und unsere Partnerschaft hat sich über 16 Jahre bewährt“, beschreibt Heising den Vorteil der nachbarschaftlichen Kooperation.

Info Handwerk bietet weiterhin gute Chancen Sorgen bereitet dem Jubilar der Nachwuchsmangel. Nach einer Prognose der Handwerkskammern werden 2030 fünf Millionen Handwerker fehlen, weil sie die Altersgrenze erreichen. Seine eigene frühe Erkenntnis „Handwerk hat goldenen Boden“ ist bei den vielen auf ein Studium fixierten Schulabgängern noch nicht angekommen.

An seinem Beruf liebt Heising die vielfältigen Abwechslungen und die immer neuen Herausforderungen. Schon als Kind kannte er den Spruch „Handwerk hat goldenen Boden“, und er schätzt Langenfeld als soliden Standort. Viele seiner Kunden sind Stammkunden und wissen hochwertige Qualitätsarbeit zu schätzen.

Die aktuellen Probleme fast aller Wirtschaftszweige treffen auch ihn. Extrem steigende Rohstoffpreise (Kupferpreis in Jahresfrist fast verdoppelt) und gestörte Lieferketten (Kunststoff-Formteile, Kabelbäume, Platinen fehlen). Hinzu kommen politische Schnellschüsse bei Energie-Förderungsmaßnahmen, die die Planung und seriöse Kostenschätzungen erschweren.

Im Rückblick auf mehr als zwei Jahrzehnte fallen die technischen Entwicklungen und der ständige Wandel des Kundengeschmacks auf. „Früher lagen täglich mehr als 20 Zettel auf dem Tisch, und ich wusste im Kopf, an welcher Baustelle, welcher Monteur an was arbeitete“, erinnert sich Heising. „Das ist heute undenkbar, auch die gesetzlichen Vorgaben – Stichwort Finanzamt – sind inzwischen nur noch digital leistbar.“ Von Vorteil sei sicher, dass er heute beispielsweise mit dem Laptop Planungen entwickeln und Kunden dabei unzählige Alternativen sichtbar machen kann.

Anfangs wurden die Bäder, gerne sogar in bunten Farben, bis unter die Holzdecke gefliest. Die Fliesenformate sind inzwischen deutlich größer, die Wände und Decken werden in hellen Farben gestrichen; quasi „von der Nasszelle zum Wohnraum“ kommentiert Claudia Heising treffend.