Viele Versuche, wenig Erfolg Haftstrafe für McDonalds-Einbrecher von Baumberg

Zwei Jahre und neun Monate Haft wegen gewerbsmäßigem Bandendiebstahls: So lautet das Urteil des Landgerichts Düsseldorf gegen einen 56-jährigen Rumänen, dem die Staatsanwaltschaft vorgeworfen hatte, sich mit teils unbekannten Komplizen „durch die arbeitsteilige Begehung von Diebstahlstaten eine Einnahmequelle zu verschaffen“. So auch bei McDonalds in Baumberg und in einer Tankstelle in Monheim. Einen Großteil der geplanten Diebstähle brachen die Täter ab, weil sie befürchteten, entdeckt zu werden.