Vizekanzler am Telefon Habeck-Anruf macht Monheimer glücklich

An Robert Habeck scheiden sich die Geister. Die einen bewundern an dem Bundeswirtschaftsminister die in ihren Augen klimafreundliche Politik, seine Redegewandtheit und softe Ausstrahlung, die anderen halten den Grünen-Politiker zumindest in seinem Ressort für inkompetent und mitverantwortlich für Deutschlands wirtschaftlichen Niedergang. In Monheim hat der 54-Jährige auf jeden Fall jetzt einen Freund mehr. Und das kam so.