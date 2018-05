Monheim: Gute-Laune-Club Baumberg schwelgt im Spargelrausch

Na denn mal los: Am Niederrhein bekamen die Baumberger ordentliche Portionen auf den Tisch. Foto: Verein

Monheim Treibhauswetter lässt den Spargel sprießen. Das waren die besten Voraussetzungen für den Gute-Laune-Club Baumberg, auch in diesem Jahr wieder eine Spargeltour zu starten. Nicht von ungefähr gilt der Spargel als "Königliches Gemüse".

So fuhren die Baumberger bei herrlichem Wetter nach Straelen/Brüxken an den Niederrhein. Die Gutgelaunten staunten nicht schlecht, als die Portionen auf den Tisch kamen. Kartoffel waren in diesem Augenblick Nebensache. Mit viel Mühe und gutem Willen schafften es die Baumberger, die großen Portionen zu vertilgen. Da es von Straelen bis zur niederländischen Grenze nicht mehr allzu weit war, ging es gut gesättigt noch zum Bummeln nach Venlo.