Langenfeld : Gut 180 kleine Sportler kamen zur Kinderolympiade

Langenfeld An der diesjährigen Kinderolympiade des Baumberger Turn- und Sportclub 1897 (BTSC) haben 185 Kinder bis 8 Jahre erfolgreich teilgenommen. Menschen unterschiedlicher Herkunft kann man über gemeinsame sportliche Aktivitäten der Kinder gut in die Gesellschaft einbeziehen.

Diese Erfahrung hat jetzt der BTSC gemacht. Schon im ersten Durchgang um 14 Uhr kamen 105 Kinder. 80 weiter folgten dann im zweiten Durchgang um 15.30 Uhr. Die Kinder konnten in der Lieselott-Diem-Sporthalle auf einem vielseitigen Abenteuerparcours ihre sportlichen Fähigkeiten unter Beweis stellen: Ob an Seilen schwingen, sich über, unter und durch einen Hindernisparcours bewegen, durch einen Tunnel kriechen, Dosen werfen, über Hügel klettern und rutschen, einen Kletterberg bezwingen oder Trampolin springen – alles konnte ausprobiert werden. Besonderer Beliebtheit erfreute sich das Fallschirmschwungtuch, wo sich die Kinder im Singkreis auf ihre Aktivitäten einstimmten. Nach durchlaufener Runde erhielt jedes Kind eine Urkunde und ein Geschenk. Für die Eltern gab es reichlich Kuchen und Kaffee, was die Kinderolympiade zu einer gelungenen Inklusions-Veranstaltung für Teilnehmer und Zuschauer werden ließ. ilpl