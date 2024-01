Verwaltung in Mettmann wehrt sich gegen Begründung Grundsteuer in Monheim nicht an Kreisumlage gekoppelt

. Die Stadt Monheim hat in den jüngst versandten Grundsteuerbescheiden die Erhöhung des Hebesatzes von 250 auf 282 Prozentpunkte damit begründet, dass durch die erhöhte Kreisumlage ein höherer Grundsteueranteil an den Kreis Mettmann abzuführen sei, teilt Kreissprecherin Daniela Hitzemann mit. Der Kreis Mettmann stellt klar, dass dieser Zusammenhang so nicht besteht. „Es gibt keine Grundsteuerumlage, die an den Kreis Mettmann abzuführen ist“, so die Sprecherin. Die Grundsteuer werde vollständig im städtischen Haushalt vereinnahmt und bleibe auch dort. Ob und wie erhöhte Ausgaben der Stadt Monheim finanziert werden, obliege einzig der Entscheidung des Rates der Stadt Monheim. Ebenso denkbar wären Kürzungen von Aufwendungen, die Erhöhung von anderen Ertragsarten, wie beispielsweise der Gewerbesteuer, oder der Einsatz von Eigenkapital der Stadt. Die Ausgleichsrücklage der Stadt belaufe sich zurzeit auf fast 228 Millionen Euro, so die Kreisverwaltung. Der Monheimer Stadtrat habe sich aber für die Erhöhung der Grundsteuer entschieden. Insgesamt sei durch diese Erhöhung ein Mehrertrag von rund 0,7 Millionen Euro im städtischen Haushalt zu erwarten. Alleine die Gewerbesteuer-Erträge der Stadt seien beim Vergleich der Zeiträume Juli 2021 bis Juni 2022 gegenüber Juli 2022 bis Juni 2023 um rund. 21 Millionen Euro gestiegen.