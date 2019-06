Langenfeld : Götscher-Weg-Rektorin Bella stellt sich Schulpolitikern vor

LANGENFELD (mei) Karin Bella (56) leitet jetzt die Grundschule am Götscher Weg. „Ich wohne seit vielen Jahren in Langenfeld, war hier schon Lehrerin und Konrektorin“, berichtete sie den Stadtpolitikern bei ihrem Antrittsbesuch im Schulausschuss.

Als unüblich im positiven Sinne bezeichnete die Ausschussvorsitzende Dr. Barbara Aßmann die rasche Wiederbesetzung der Schulleitung am Götscher Weg nach dem altersbedingten Ausscheiden von Lydia Jüschke Ende Januar. „Da gab es in der Vergangenheit in Wiescheid und an anderen Grundschulen deutlich längere Zeiten bis zur Leitungsnachfolge.“ Ganz neu ist die Umgebung für Nachfolgerin Karin Bella übrigens nicht. „Ich war als junge Lehrerin schon vor etwa 30 Jahren dort tätig“, berichtete sie im Ausschuss. „Seither hat sich eine Menge geändert, aber manches habe ich noch wiedererkannt.“