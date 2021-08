Im September : Grünes Licht für Kartoffelfest

Langenfeld Statt zwei Tage werden nun drei Tage im Langenfelder Süden gefeiert. Einlass bekommen nur Geimpfte, Genesene oder Getestete mit einem negativen Ergebnis.

Dazu wurde mit dem Ordnungsamt der Stadt Langenfeld ein entsprechendes Konzept erarbeitet, denn schließlich sollen sich alle Gäste des Festes sicher fühlen. Dazu gibt es Einlasskontrollen, die darauf achten, dass nur Geimpfte, Genesene und Getestete das Festgelände am Petry Tennis Center betreten. Die Getränkeauswahl und das Verzehrangebot wurden auf die Corona-Bedingungen angepasst und es dürfen maximal 350 Personen gleichzeitig anwesend sein.

Insbesondere durch viele Nachfragen der Reusrather Bevölkerung holte sich das Orgateam die nötige Motivation, um unter erschwerten Bedingungen für die gute Sache einzustehen, denn in zehn Jahren Kartoffelfest wurden bisher rund 40.000 Euro an Spenden gesammelt, die für wohltätige und caritative Zwecke in und um Langenfeld gespendet wurden. Dazu Johannes Vogelfänger: „Wir wollten ein Zeichen setzen und die große Nachfrage und die Bereitschaft der Bands zu helfen, hat uns angetrieben, das diesjährige Kartoffelfest stattfinden zu lassen.“ Rundum das Petry Tennis Center und dem Rapha´s Bistro findet das Fest nun sogar noch einen Tag länger statt.