Langenfeld : Feuerwehr probt mit vollem Einsatz

Die Langenfelder Feuerwehr hatte am Freitagabend eine Großübung an der Bogen-/Eichenfeldstraße. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

LANGENFELD Schreck in der Abendstunde für manche Anwohner und Passanten: Ein großes Aufgebot an Feuerwehrleuten war am Freitagabend fast drei Stunden lang am Rande der Innenstadt im Einsatz. Allerdings handelte es sich nur um eine Großübung.

Die Wehrleute probten an der Ecke Bogen-/Eichenfeldstraße für den Ernstfall. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers waren Haupt- und Ehrenamtliche aller Löscheinheiten beteiligt. Sie spritzten reichlich Wasser und versprühten – wie das Bild zeigt – bei ihrer Arbeit auch Freude. Die Einsatzleiter waren am Ende mit dem Ablauf sehr zufrieden. Wegen des Großaufgebots kam es in den Straßen ringsum zu Verkehrseinschränkungen. RP-Foto: Ralph Matzerath

(mei)