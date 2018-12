Großeinsatz in Langenfeld: Polizei kontrolliert mit Hundertschaften bei Clan-Hochzeit

Langenfeld Mit einem Großaufgebot hat die Polizei am Sonntagabend Fahrzeuge in Langenfeld kontrolliert. Anlass war die Hochzeitsfeier zweier Familienclans, zu der Hunderte Teilnehmer aus ganz Deutschland angereist waren.

Um möglichen Straftaten vorzugreifen, zeigte die Polizei am Sonntag bis in die späten Abendstunden nach eigenen Angaben während einer Clan-Hochzeit massive Präsenz. „Erklärtes Ziel dabei ist es, öffentliche Machtdemonstrationen und Normverstöße nicht zuzulassen, die Feierlichkeiten an sich dabei aber möglichst wenig zu beeinträchtigen“, hieß es in einer Mitteilung. „Gerade vor diesem Hintergrund wurden mit den Verantwortlichen der Großfeier schon vor Tagen Kooperationsgespräche geführt.“