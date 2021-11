Erst- und Zweit-Impfungen sowie Booster-Impfung : Große Impfaktionen in Langenfeld und Monheim

Im November und Dezember impft das Monheimer Impfmobil des Kreisgesundheitsamtes wieder auf dem Ernst-Reuter-Platz. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld/Monheim DRK und Kreisgesundheitsamt werben für kostenfreie Booster-Impfungen ohne Anmeldung. Dazu gibt es in Monheim und Langenfeld mehrere Gelegenheiten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Laura Wagener

Für viele Bürger, die bereits in der ersten Jahreshälfte ihre Corona-Impfung erhalten haben, steht schon bald die Booster-Impfung an. Sowohl das Deutsche Rote Kreuz (DRK) Langenfeld als auch das Kreisgesundheitsamt Monheim bieten in den kommenden Tagen und Wochen entsprechende Impfmöglichkeiten.

Am Mittwoch, 10. November, geht es in Monheim los. Wer mag kann sich im Impfmobil des Kreisgesundheitsamtes auf dem Ernst-Reuter-Platz mit den Impfstoffen von Biontech und Johnson & Johnson impfen lassen. Fünf Wochen später, am 15. Dezember, wird das Team zur selben Uhrzeit erneut auf dem Ernst-Reuter-Platz stehen. Zwischen 8.30 und 14 Uhr sind dort sowohl Erst- oder Zweitimpfungen, als auch Booster-Impfungen ohne Voranmeldung möglich.

Neben Erwachsenen können sich auch Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren mit Biontech impfen lassen, sofern das Einverständnis der Eltern vorliegt. Mitzubringen sind lediglich Personalausweis und Impfpass. Laut Kreisgesundheitsamt seien Wartezeiten an beiden Terminen nicht auszuschließen. Das Angebot sei für alle Menschen kostenlos.

Die Impfaktion des DRK Langenfeld beginnt am Donnerstag, 18. November, in den Räumen des DRK Langenfeld in der Jahnstraße 26. „In der Zeit von 17 Uhr bis 20 Uhr können sich die Bürger und Bürgerinnen der Stadt Langenfeld bei uns impfen lassen. Egal ob die erste, zweite oder dritte, sogenannte Boosterimpfung“, so das DRK, das in Langenfeld erst vor wenigen Tagen eine neue Führungsgruppe wählte. Neuer Bereitschaftsleiter ist ab sofort Dirk Paege (44), der bereits seit 2002 ehrenamtlich beim Rettungsdienst tätig ist und diesen seit 2009 leitet.

Die Möglichkeit für Impfungen richten sich sowohl in Langenfeld als auch in Monheim nach den Vorgaben der Ständigen Impfkomission. Die zwei Impfungen mit dem Vakzin von Biontech erfolgen demnach in der Regel mit einem Abstand von etwa fünf bis sechs Wochen. Drittimpfungen werden frühestens ab sechs Monate nach dem letzten Impftermin durchgeführt.

Bei der einmaligen Spritze von Johnson & Johnson gilt der vollständige Impfschutz bereits nach 14 Tagen. Eine zeitnahe Auffrischung wird empfohlen – jedoch frühestens vier Wochen nach der letzten Impfung.

„Die Impfungen mit beiden angebotenen Vakzinen schützen gut bis sehr gut vor Ansteckung und damit auch vor unfreiwilliger Weitergabe des Virus. Vor allem schützen sie die Geimpften aber auch vor schweren Krankheitsverläufen, falls es infolge eines Impfdurchbruchs doch zu einer Ansteckung kommen sollte. Und der per Impfausweis und App nachweisbare Impfschutz erleichtert die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ohne kostenpflichtige Tests“, so ein Sprecher der Stadt.

(lauw)