Unter dem Dach der Mengtai Gruppe schließen sich die Monheimer apt und Alu Menziken zusammen Chancen für Wachstum und Erneuerung

Die „apt Holding“ liefert Aluminium-Produkte und komplexe Lösungen für die Bereiche Bau, Transport und Industrie. Die sind nicht unbedingt auf den ersten Blick zu erkennen, aber in vielen Alltagsgegenständen wie Fensterrahmen, Kühlschränken und Festzelten verbaut. Außerdem fertigt der Hersteller in Monheim auch spezielle Werkzeuge an, unter anderem fürdie Automobilbranche. Jetzt übernimmt die Mengtai Germany GmbH hundert Prozent der Anteile an der Alu Menziken Extrusion AG von der Montana Aerospace AG. Die Mengtai GmbH ist eine Tochtergesellschaft der Inner Mongolia Mengtai Group Co. Apt gehört seit 2020 dazu. Michael Zint (apt Group) sagt: „Der Zusammenschluss der apt Group und der Alu Menziken Group unter dem Dach der Mengtai Group bietet große Chancen für Wachstum und Innovation mit komplementären Marktansätzen und Bündelung der Stärken beider Gruppen.“