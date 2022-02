Afterparty in Monheim : Gromoka und Gäste sind zufrieden

Afterzugparty in der Brauchtumszone Monheim: Martina Welfens aus Heinsberg hat eine Currywurst ergattert. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim In der Monheimer Altstadt ist am Montag das närrische Treiben zu Ende gegangen. Gäste, Gastronome und Gromoka äußern sich trotz all der schwierigen Umstände zufrieden über die vier jecken Tage im Herzen der Gänselieselstadt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Cristina Segovia Buendía

Wie eine bunte Welle schwappten die kostümierten Besucher, die wenige Minuten zuvor während des Rosenmontagszuges noch jubelnd, singend und tanzend entlang der Bleerstraße gestanden hatten, in die Altstadt hinein. Viele nutzen die Turmstraße als Abkürzung, andere dagegen verweilen bei sonnigem Wetter im gastronomischen Bermuda-Dreieck, bis die After-Zoch-Party mit Miljö, Räuber und die Cöllner beginnt und es ordentlich rund geht.

Gastronom Pascal Lütz hat in seiner Grillbude alle Hände voll zu tun: Im Minutentakt gehen Würstchen und Pommes über die Ladentheke, während unweit an den Außentheken der Altstadt das Bier fließt. „Wir sind sehr zufrieden“, äußert sich Lütz. „Altweiber war schön. Schade nur wegen des Wetters. Dafür war der Samstag bei Sonnenschein brechend voll. Die Kontrollen haben super geklappt, die Stimmung war super. Und auch der Sonntag mit dem Kinderkarneval war superschön.“

Bei sonnigem Wetter und guter Stimmung habe es sehr viel Spaß gemacht, die jecken Gäste zu bewirten. „Für uns haben sich die Tage definitiv gelohnt und sie machen Vorfreude auf eine anstehende Normalität.“

Besucherin Martina Welfens (52) ist zum Feiern extra aus Heinsberg gekommen, um sich das jecke Treiben in Monheim anzuschauen. „Ich hatte in der Zeitung davon gelesen, dass Monheim einen Rosenmontagszug durchführen würde. Das hat mich neugierig gemacht.“ Ablauf und Stimmung in Monheim hätten die aktive Karnevalistin des Heinsberger Karnevals positiv überrascht. „Das war wirklich sehr, sehr schön. Ich finde es sehr mutig und toll von der Karnevalsgesellschaft wie auch von der Stadt, den Karneval in diesen Zeiten aufrechtzuerhalten. So, wie es hier gemacht wurde, ist es auch ein sehr schönes Zeichen.“

Ob sie auch in normalen Zeiten noch mal in Monheim Karneval feiern würde? Welfens hofft, dass es nicht nötig sein wird. „Sofern Karneval wieder stattfinden kann, werde ich im Heinsberger Karneval eingebunden sein und natürlich dann bei uns feiern.“ Schön, betont sie, habe sie es in Monheim dennoch gefunden.

Ein positives Fazit konnte am Ende vier närrischer Tage in diesem Jahr und unter ganz schwierigen Rahmenbedingungen auch der Sitzungspräsident der Großen Monheimer Karnevalsgesellschaft (Gromoka), Moritz Peters, ziehen: „Der Zug war wunderschön. Wir hatten ein tolles Wetter, eine friedliche Stimmung mit sehr vielen Familien. Eigentlich, muss ich sagen, war es der schönste Zug, den ich bislang erlebt habe, obwohl man das in der jetzigen Situation fast nicht sagen kann“, stellt Peters klar.

Die Gesellschaft habe lange überlegt, ob Karneval gefeiert werden könne, während unweit der deutschen Grenze ein blutiger Invasionskrieg tobt. Bauchschmerzen habe er bei der Entscheidung verspürt. „Diese Bauchschmerzen sind heute aufgrund der Situation in der Ukraine nach wie vor da, nicht aber aufgrund der Entscheidung, den Karneval durchzuführen.“

Besonders der Karnevalssonntag, der in der Altstadt im Zeichen der Kinder stand, und genauso viele Besucher anlockte wie am Samstag Kasalla als Highlight, hätte die Gesellschaft in ihrer Entscheidung bestätigt. „Da waren 250 Kinder auf der Bühne, die diesen Tag nicht vergessen werden. Für sie allein war es richtig, den Karneval nicht ausfallen zu lassen.“

Jetzt wolle die Gromoka, die bei ihren Veranstaltungen mehrere Tausend Euro Spenden für die Ukraine gesammelt hat, Energie tanken und überlegen, wie sie etwas für die Betroffenen des Krieges bewirken könne.

Einige Stimmen zum

Rosenmontagszug in Monheim

„Ich finde es in Ordnung, dass der Rosenmontagszug in diesem Jahr stattfindet. Wenn der Zug ausgefallen wäre, würde sich an der Situation in der Ukraine auch nichts ändern. Es ist wichtig für die Kinder wieder etwas Normalität zu schaffen. Sandra Birkenfeldt

„Wir sind selber Karnevalisten, hätten aber in diesem Jahr darauf verzichten können. Unsere Tochter wollte allerdings unbedingt den Zug sehen und deshalb sind wir hier nach Monheim gefahren.“ Michael Brinsa

„Wir wussten gar nicht, dass der Zug heute hier stattfindet. Sonst hätten wir uns natürlich etwas anderes angezogen.“ Celina

„Jetzt schauen wir uns das Spektakel aber natürlich an.“ Nora