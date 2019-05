MONHEIM : Gromoka provoziert mit Karnevalsmotto

MONHEIM Nicht nur Kunst kann provozieren, sondern auch ein darauf zugeschnittenes Karnevalsmotto. Das lautet in der kommenden Session „Kein Kunssjeschmack, doch Kohle satt – Monnem wööd Kulturhauptstadt!“.

Das teilte jetzt Moritz Peters von der Gromoka (Große Monheimer Karnevalsgesellschaft) mit. „Wir wurden angeregt von dem künstlerischen und kulturellen Tatendrang unserer Stadtverwaltung“, merkt Sitzungspräsident Peters an. Mit dem Ausruf „Ai Weiwei! Mein Liebermann!“, beginnt ganz jeck und künstlerisch die schriftliche Begründung des Gromoka-Mottos. „Haben die eine Macke? Gott sei Dank können unser Bürgermeister und seine Verwaltung mit kritischen Spitzen umgehen: Beuys don´t cry!“ Auch wenn Narren provozieren dürfen und sollen, möchte die Gromoka nach eigenen Angaben „weder Stifter noch Richter“ in der aktuell laufenden Monheimer Kunstdiskussion sein.“ Gleichwohl wolle die Karnevalsgesellschaft „dem bäuerlich-breughel´schen Kunstansatz der ländlichen Dorfbevölkerung Geltung in einer Diskussion um Geysire, anabolisch gestalteten Gänselieschen und sonstige für Manchen in der Jeckenschar schwer verständliche Kunstwerke“ verschaffen.