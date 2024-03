Untreue-Vorwurf nach 38-Millionen-Verlust Greensill-Ermittlungen gegen Zimmermann in Monheim dauern an

Auch drei Jahre nach der Pleite der Bremer Greensill-Bank ermittelt die Staatsanwaltschaft Düsseldorf weiter wegen Untreue gegen Monheims Bürgermeister Daniel Zimmermann (Peto) und mehrere weitere (Ex-)Mitarbeiter der Stadtverwaltung. „In dem Verfahren dauern die Ermittlungen noch an“, teilte die Justizbehörde jetzt auf RP-Anfrage mit. Die Staatsanwaltschaft hatte im Juli umfangreiche Akten und Datenträger beschlagnahmt. Es geht um die Frage einer möglichen strafrechtlichen Schuld an dem 38-Millionen-Euro-Verlust der Stadt Monheim in Bremen und um daraus abzuleitende Schadenersatz-Ansprüche der Stadt an die Verantwortlichen.