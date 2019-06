Monheim : Beschluss für Gratis-ÖPNV fällt einstimmig

Monheim Ab April können Monheimer kostenfrei Bus- und Bahnfahren. Als Ticket gilt der Monheim-Pass, der ein Upgrade bekommt.

Die Mitglieder im Haupt- und Finanzausschuss haben die Einführung des kostenfreien Nahverkehrs in Monheim einstimmig beschlossen. Jetzt muss der Rat der Stadt am 11. Juli ebenfalls noch zustimmen. Dann können Monheimer ab April kostenfrei Bus- und Bahnfahren. Die Stadt lässt sich dieses Angebot, das langfristig den Autoverkehr verringern soll, 2,5 bis drei Millionen Euro/Jahr kosten.

Markus Gronauer (CDU) hat zwar für seine Fraktion zugestimmt, bleibt aber grundsätzlich skeptisch. „Jeder weiß, dass Bus- und Bahnfahren günstiger ist, als ein Pkw“, sagt er. Dennoch würden viele Menschen aus unterschiedlichen Gründen das Auto bevorzugen. „Der Preis entscheidet nicht über die Nutzung“, sagt er. Dennoch begrüßt er das Angebot. So könne man Monheimer am Reichtum ihrer Stadt teilhaben lassen. Er mahnt die Weiterentwicklung des Projektes an. „Wir müssen darüber nachdenken, kleinere Busse einzusetzen und auch regenerative Energien im Blick behalten“, sagt er. Deshalb findet er es gut, dass das Projekt wissenschaftlich begleitet werden soll.