Evangelische und katholische Gemeinden : Bald wieder Gottesdienste: Autositz statt Kirchenbank

Auf diesen Platz an der Monheimer Kulturraffinerie laden Tanja Kraski und Malte Würzbach für Sonntag zum Auto-Gottesdienst ein. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld/Monheim Die evangelischen und katholischen Gemeinden bereiten die Wiedereröffnung ihrer Kirchen vor. Am Sonntag gibt es in Monheim einen evangelischen Gottesdienst vor Insassen von bis zu 60 Autos.

Die beiden evangelischen Geistlichen haben sich den großen Platz neben der Monheimer Kulturraffinerie am Mittwoch gemeinsam angeschaut. „Das sieht schon beeindruckend aus“, sagt der Baumberger Pfarrer Malte Würzbach. Gemeinsam mit Pfarrerin Tanja Kraski (Hitdorf) wird er an diesem Sonntag den ersten Monheimer Gottesdienst vor Gläubigen halten, die statt auf Kirchenbänken in Autos sitzen. Gemäß der Corona-Bestimmungen dürfen in jedem der bis zu 60 Wagen maximal zwei Menschen sitzen, nur bei Familien und Wohngemeinschaften sind mehr Insassen erlaubt (siehe Infobox).

„Wir wollen bei diesem Gottesdienst das Singen in den Mittelpunkt stellen“, kündigt Würzbach an. „Es ist ja schließlich der ,Sonntag Kantate’ und da hoffen wir auf rege Beteiligung.“ Als Dritte im Bunde wird Kirchenmusikerin Gisela Schmelz auf der Bühne stehen. „Über eine vorgegebene Radiofrequenz gelangen die Töne in die Autos“, sagt Kraski. „Die Teilnehmenden hören uns, wir sie aber nicht. Das ist schon eine besondere Situation.“ Würzbach geht davon aus, dass alle mitmachen. „In Autos wird ja auch sonst mit am meisten gesungen – wie unter der Dusche.“

Info Erster Monheimer Auto-Gottesdienst Was Am Sonntag, 10. Mai, 18 Uhr (Einfahrt ab 17.30 Uhr), evangelischer Auto-Gottesdienst auf dem Platz neben der Monheimer Kulturraffinerie 714, Rheinparkallee 11. Pfarrerin Tanja Kraski, Pfarrer Malte Würzbach, Kirchenmusikerin Gisela Schmelz. Anmeldung Bis Samstag 15 Uhr unter tkraski@ekmonheim.de oderTel. 0176 45883755. Ein Mund-Nasen-Schutz für alle Insassen sollte für Notfälle im Auto bereitliegen.

„Erstmal ist das ein Pilotprojekt“, sagt Pfarrerin Kraski. „Wir wollen sehen, wie dieses Angebot angenommen wird und es dann womöglich fortsetzen.“ Indes öffnen die evangelischen Kirchengebäude in Monheim wie in Langenfeld ihre Türen für Präsenzgottesdienste wohl erst an oder nach Pfingsten.

In der evangelischen Gemeinde Langenfeld gibt es nach Angaben von Pfarrer Andreas Pasquay bis mindestens 31. Mai in den Kirchen weder Gottesdienste, noch Trauungen und Taufen. „Beerdigungen werden aber weiterhin unter den gebotenen Schutzauflagen stattfinden.“ Pasquay äußerte Verständnis für die Sehnsucht der Gläubigen, sich wieder in Kirchen treffen zu können. „Es ist uns aber klar, dass wir weder jetzt noch dann zur Gottesdienst-Situation vor Corona zurückkehren können, sondern besondere Auflagen zu erfüllen haben.“ In beiden Städten gibt es evangelische Online-Andachten, außerdem Videoimpulse und kirchenmusikalische Beiträge. Infos unter www.ekmonheim.de und www.kirche-langenfeld.de.

Bei den Monheimer Katholiken gibt es nach Angaben von Bernd-M. Wehner aus dem Kirchenvorstand ab Ende des Monats wieder öffentliche Gottesdienste – sprich Eucharistiefeiern: am 26. und 29. Mai jeweils ab 9.15 Uhr in St. Gereon und ab 18 Uhr in St. Dionysius; am 27. und 28. Mai jeweils ab 9.15 Uhr in St. Dionysius und ab 18 Uhr in St. Gereon. Auch Pfingstmessen werde es geben. Aufgrund der corona-bedingten Abstands- und Hygienebestimmungen dürfen sich Wehner zufolge in St. Gereon maximal 68 Menschen aufhalten und in St. Dionysius 62. „Deshalb wird durch ein Ticketsystem die Buchung der Gottesdienste über die Homepage der Kirchengemeinde unter www.kkmonheim.de oder per Facebook erfolgen.“ Sie können auch telefonisch über die beiden Pastoralbüros in Baumberg und Monheim bestellt werden.