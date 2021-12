Gemeinden in Kempen, Willich, Tönisvorst und Grefrath : Gottesdienste an Weihnachten – Die Termine

Langenfeld/Monheim Für viele Menschen gehört der Besuch eines Gottesdienstes am Heiligen Abend oder an den Weihnachtstagen dazu. Nachdem dies im vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie nicht möglich war, finden in diesem Jahr auch in Langenfeld und Monheim wieder Gottesdienste statt – immer sind jedoch Hygieneregeln zu beachten, nicht selten ist sogar eine Anmeldung notwendig.

Die Evangelische Kirchengemeinde Langenfeld hat ihre Regelungen der Pandemielage angepasst. Alle Gottesdienste finden bereits jetzt nach der 2-G-Regelung statt. Außerdem müssen Kirchenbesucher FFP2-Masken tragen. Das teilt Brigitte Frank, in der Gemeinde zuständig für Öffentlichkeitsarbeit, mit. Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren sind von den 2G-Regelungen ausgenommen. Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren benötigen einen Impf- oder Genesenen-Ausweis oder einen gültigen Schülerausweis.

Für die Gottesdienst-Teilnahme an Heiligabend und Weihnachten sind Eintrittskarten nötig, da nur eine begrenzte Anzahl von Plätzen in den Kirchenhäusern genutzt werden kann. Die Karten sind bei den jeweiligen Küsterinnen und Küstern zu erhalten. Sie werden am 4. Advent (19. Dezember), vor und nach dem Gottesdienst, und von Dienstag, 21.Dezember, bis Donnerstag, 23. Dezember, von 10-14 Uhr in den bevorzugten Gemeindehäusern ausgegeben. Auf den Karten ist Ort, Datum und Uhrzeit des gewünschten Kirchenbesuchs vermerkt.

Damit möglichst viele Menschen einen kleinen, aber feinen, sicheren und entspannten Gottesdienst zu Weihnachten feiern können, gibt es einige zusätzliche Angebote.

An der Erlöserkirche, Hardt 21, wird es viele kurze Gottesdienste geben. Am 24. Dezember um 13.30 Uhr, 14 Uhr, 14.30 Uhr (für Familien mit Kindern im Vorschulalter) sowie um 15 Uhr, 15.30 Uhr, 16 Uhr und 16.30 Uhr für Schulkinder, gestaltet von Corinna Mey. Um 17 Uhr beginnen die Kurzgottesdienste für Erwachsene und Familien mit Karin Königsmann – im Halbstunden-Takt bis 19 Uhr.

Am ersten Weihnachtstag, 25. Dezember, gibt es zwei Gottesdienste mit Pfarrerin Angela Schiller-Meyer um 10.30 Uhr und um 11.30 Uhr mit besonderer Musik.

Am 26. Dezember beginnt um 11 und um 11.45 Uhr ein Familiengottesdienst: „Geschichten und Lieder unterm Weihnachtsbaum“.



Der traditionelle Familiengottesdienst mit Krippenspiel der Lukaskirche, Kaiserstraße 12, wird in der Schützenhalle in Richrath (Kaiserstraße 60) stattfinden. Beginn ist am 24. Dezember um 16.30 Uhr. Zuvor gibt es am Heiligen Abend Gottesdienste in der Kirche um 14 und 15 Uhr mit Pfarrerin Silke Wipperfürth sowie danach um 18 Uhr. Am 26. Dezember um 9.30 Uhr gestaltet Pfarrer Hartmut Boecker den Gottesdienst.

In der Martin-Luther-Kirche, Trompeter Straße 42, können Gläubige am 24. Dezember, von 15 bis 18 Uhr an einem Stationen-Gottesdienst unter freiem Himmel mit Pfarrerin Annegret Duffe und Team teilnehmen. Dazu sind keine Eintrittskarten erforderlich. Pfarrerin Duffe wird die Weihnachtsbotschaft in kurzen Impulsen präsentieren. Um 18 Uhr beginnt die Christvesper mit Sängerin Milena Haunhorst und Pfarrerin Angela Schiller-Meyer. Am 25. Dezember um 11 Uhr gibt es einen Gottesdienst mit Chor und Pfarrerin Annegret Duffe.

www.kirche-langenfeld.de

Nicht mehr lang bis zum Heiligenabend, dem Tag, der wohl alljährlich die meisten Gottesdienstbesucher in die Kirchen Deutschlands lockt. Um dem großen Andrang gerecht zu werden, hat die Evangelische Kirchengemeinde Monheim beschlossen, dass man sich zu den Gottesdiensten an Heiligabend anmelden muss und es nur eine begrenzte Platzzahl pro Gottesdienst gibt. Die Anmeldung ist online möglich unter www.ekmonheim.de/heiligabend.

Die Gemeinde möchte möglichst allen Menschen, die in den Gottesdienst wollen, die Chance zum Besuch geben. Darum gibt es ein reiches Repertoire an Gottesdiensten mit Übertragungen, Video-Krippenspielen oder auch an der frischen Luft.

Für die Gottesdienste am ersten und zweiten Weihnachtstag ist keine Anmeldung notwendig. Bei den Gottesdiensten gilt die 3G-Regel. Auch Schülerinnen und Schüler müssen, sofern nicht immunisiert, ein negatives Ergebnis vom Bürgertest vorlegen, das maximal 24 Stunden alt ist.

Im EKi-Haus, Friedenauer Straße 17.II, wird Pfarrer Till-Karsten Hesse

am 24. Dezember um 15.30 Uhr den Familiengottesdienst gestalten. Am 26. Dezember beginnt dort um

11.15 Uhr ein Zentralgottesdienst mit Abendmahl.

In der Altstadtkirche, Grabenstraße 56, lädt für den 24. Dezember um 14 und um 15 Uhr Pfarrer Falk Breuer zum Gottesdienst für Kinder ein – mit Übertragung nach draußen. Um 16 und um 17 Uhr beginnen die Christvespern – ebenfalls mit Übertragung nach draußen; Predigt Pfarrer Falk Breuer. Er leitet auch die Christmette um 23 Uhr.

Am 25. Dezember, 10 Uhr, gibt es einen Gottesdienst mit Prädikant Klaus-Henning Schulze.

In der Friedenskirche Baumberg, Schellingstraße 13, beginnt an Heiligabend um 14 Uhr der Reigen der Gottesdienste. Den Auftakt macht am 24. Dezember um 14 Uhr der Familiengottesdienst mit Video-Krippenspiel, geleitet von Pfarrerin i.R. Anne Becker (großer Saal) und Pfarrer Malte Würzbach (Kirchraum). Für 15.30 Uhr ist ebenfalls ein Familiengottesdienst mit Video-Krippenspiel angesetzt, geleitet von Pfarrer i.R. Peter Becker (großer Saal) und Pfarrer Malte Würzbach (Kirchraum). Die Christvesper um 17 Uhr hat Pfarrer Malte Würzbach vorbereitet. Die Christmette um 23 Uhr gestalten Prädikantin Sabine Mettlach und Pfarrer Malte Würzbach.

Am 25. Dezember beginnt um 17 Uhr der Weihnachts-Wunschlieder-Gottesdienst mit Pfarrer Malte Würzbach.

www.ekmonheim.de/heiligabend

In der Katholischen Gemeinde Langenfeld (St. Josef, St, Martin) sind an Heiligabend bereits etliche Gottesdienste ausgebucht – wie die Familiengottesdienste um 15 Uhr an Christus König. und an St. Josef.

Der Open Air Familiengottesdienst am Heiligen Abend (Diakon Wickert) um 15 Uhr an St. Paulus ist noch frei. Ebenso die Waldweihnacht Open Air (GR Schöllmann) am Waldfriedhof um 15 Uhr. Um 17.30 Uhr kann an St. Josef die Mette am Markt (Pfarrer Dr. Mutegeki, PR Sust) noch besucht werden. Für 18 Uhr steht in St. Mariä Himmelfahrt eine Christmette in kroatischer Sprache (Pater Dukic) auf dem Plan. Um 19 Uhr beginnt in Christus König eine Christmette in koreanischer Sprache (Pfarrer Cho), um 22 Uhr gibt es in St. Barbara eine Christmette (Pfarrer May). Dafür ist eine Online-Anmeldung erforderlich. In St. Josef (Kaplan Dr. Krylov) beginnt die Christmette ebenfalls um 22 Uhr. Online-Anmeldung erforderlich. In St. Mariä Himmelfahrt startet um 22 Uhr auch eine Christmette (Pfarrer Dr. Mutegeki). Online-Anmeldung erforderlich. In St. Maria Rosenkranzkönigin gibt es eine Christmette mit 3G-Regel, Online-Anmeldung erforderlich. Pfarrer Trimborn liest um 23.58 Uhr in St. Martin die Christmette. Online-Anmeldung erforderlich.

Am Samstag, 25. Dezember, wird das Hochfest der Geburt des Herrngefeiert. Auftakt ist 9 Uhr in St. Mariä Himmelfahrt mit einer Messe in kroatischer Sprache (Pater Dukic). 9.45 Uhr, Christus König Messe (Pfarrer Trimborn); 9.45 Uhr St. Barbara Messe (Prälat Jansen, H-M.); 9.45 Uhr St. Maria Rosenkranzkönigin Messe mit 3G-Regel, Online-Anmeldung erforderlich (Kaplan Dr. Krylov); 11.15 Uhr St. Josef Messe (Kaplan Dr. Krylov); 11.15 Uhr St. Martin Messe (Pfarrer Dr. Mutegeki); 11.15 Uhr St. Paulus Messe mit 3G-Regel, Online-Anmeldung erforderlich (Prälat Jansen, H-M.); 12 Uhr Christus König Messe in koreanischer Sprache (Pfarrer Cho); 18 Uhr St. Barbara Rosenkranz; 18.45 Uhr St. Josef Messe in spanischer Sprache (Pfarrer Karolewski).

Am Sonntag, 26. Dezember, beginnen die Gottesdienste um 9.45 Uhr an St. Gerhard mit Pfarrer Dr. Mutegeki). 9.45 Uhr St. Mariä Himmelfahrt Messe (Prälat Jansen, H-M.); 9.45 Uhr St. Paulus Messe mit 3G-Regeln, Online-Anmeldung erforderlich (Kaplan Dr. Krylov); 11.15 Uhr St. Josef Messe (Pfarrer Dr. Mutegeki); 15 Uhr CBT-Haus Messe (Kaplan Dr. Krylov); 15 Uhr St. Mariä Himmelfahrt Messe in kroatischer Sprache (Pater Dukic).

Für die Weihnachtsgottesdienste in diesem Jahr bittet die Gemeinde darum, sich vorher online über die Homepage anzumelden: www.kklangenfeld.de in der Gottesdienst-Vorschau (7/14 Tage oder Weihnachtsgottesdienste). Beim Besuch der Gottesdienste ist das Tragen einer FFP2- oder OP-Maske verpflichtend. Wegen der dann gültigen Corona-Bedingungen wird darum gebeten, die weiteren Veröffentlichungen zu verfolgen.

Die katholischen Kirchen in Monheim bieten Gottesdienste mit 3-G-Regeln und mit Sitzplatzbeschränkung an, gebucht werden kann ab dem 20. Dezember über das Ticketbuchungs-System (Tel. 02173 1014910 oder unter www.kkmonheim.de).

Der von St. Dionysius für den 24. Dezember, 16 Uhr, geplante Gottesdienst auf dem Marktplatz ist frei für alle. Für die Christmette um 18 Uhr gilt die 3G-Regel, Buchung ist erforderlich. Um 22 Uhr beginnt die Christmette (3G-Regel und Buchung) in St. Dionysius. Für den 10-Uhr-Gottesdienst am 25. Dezember, Weihnachtshochamt ist ebenfalls eine vorherige Buchung nötig. Für das Weihnachtshochamt um 11.30 Uhr gilt die 3G-Regel. Am 26. Dezember, 11.30 Uhr, beginnt in St. Dionysius die Festmesse (3G-Regel).

In der Kirche St. Gereon beginnt am 24. Dezember der erste Gottesdienst um 16 Uhr auf dem Kirchplatz. Er ist frei für alle. Um 18 Uhr und um 22 Uhr sind Christmetten vorgesehen (3G-Regel und Buchung); Am 25. Dezember, 10 (3G-Regel) und um 11.30 Uhr beginnt jeweils das Weihnachtshochamt (vorherige Buchung). Für die Festmesse am 26. Dezember, 10 Uhr, gilt die 3G-Regel.