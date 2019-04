Ehemalige Johanneskirche : Glocken der Johanneskirche läuten wieder

Die Glocken der in Langenfeld abgerissenen Johanneskirche läuten seit Ostern 2019 wieder. Das Bild zeigt sie kurz vor dem Einbau in der Kirche des Orthodoxen Klosters St. Georg in Kryve/Ukraine. Foto: Braun/Wamsiedler

LANGENFELD/Kryve Nach dem Abriss des evangelischen Gotteshauses erklingen die drei Glocken in ukrainischem Kloster.

(mei) Von der ehemaligen evangelischen Johanneskirche ist nichts mehr zu sehen. Nach dem Abriss des 2017 entwidmeten Gotteshauses und des Gemeindezentrums ist das Gelände geräumt. Doch die Glocken aus dem einstigen Turm der Johanneskirche läuten seit Ostern wieder. Und zwar fast 2000 Kilometer entfernt in der Kirche des Orthodoxen Klosters St. Georg in Kryve/Ukraine.

Im Dezember 2018 waren die drei Stahlgussglocken aus der Johanneskirche ausgebaut und in einer Fachfirma in Gescher zwischengelagert worden. Nach Angaben des Langenfelder Pfarrers Christof Bleckmann teilte die mit der Weiterverwendung des Langenfelder Geläuts beauftragte Glockenbörse der Evangelischen Kirchengemeinde jetzt mit, dass die Glocken „nun endlich am Bestimmungsort in der Ukraine eingetroffen“ seien. Das Bild zeigt sie vor der Klosterkirche, in der sie angebracht wurden und am Ostersonntag erstmals feierlich läuteten.