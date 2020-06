Hochfest im Kirchenjahr : Fronleichnam an der Freilichtbühne

Monheim Statt einer Fronleichnams-Prozession gab es in Monheim eine feierliche Messe an der Freilichtbühne. Viele Gläubige nahmen teil. Pfarrer Michael Hoßdorf schaffte es, der Eucharistiefeier einen ganz besonderen Rahmen zu geben. Letztlich ließ sich das Geschehen von allen, die nicht live dabei sein konnten, im Internet verfolgen und ist dort auch weiterhin auf YouTube zu sehen und zu hören.

Ganz so ungewöhnlich ist ein Fronleichnams-Gottesdienst unter freiem Himmel für die Monheimer nicht. „Bei gutem Wetter haben wir schon oft draußen gefeiert“, sagt der Vorsitzende des Gemeinderates von St. Gereon und St. Dionysius, Markus Jöbstel. Neu ist in diesem Jahr aber natürlich die Eucharistie-Feier wegen der Corona-Krise auf der Freilichtbühne an der Kapellenstraße. Ungewohnt sind die Messdiener, Pfarrer und Gläubigen mit Mundschutz. Neu ist ebenfalls der Abstand von zwei Metern Entfernung der Stühle, das Verteilen von Desinfektionsmittel für die Hände, die Online-Buchung über ein Ticketsystem und vor allem ein Fronleichnamsfest ohne Prozession.

Die Familie ist mit dem Fahrrad angereist wie viele andere. Und alle freuen sich, die Gemeindemitglieder endlich wieder zu sehen. Die ersten Messen in der realen Welt haben am 31. Mai in Monheim wieder begonnen. Nicht alle haben den Weg in die Gotteshäuser gewagt. „Wir sind aktive Kirchgänger“, sagt David Wadenpohl und verteilt Mundschutz-Masken an seine Familie. „Uns hat das gefehlt“, ergänzt seine Frau.