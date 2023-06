Kreatives Langenfeld Drittklässler stellen in Stadtbibliothek aus

Ist ein Schuljahr auf der Zielgeraden, zeigt die Stadtbibliothek Langenfeld gerne Kunst heimischer Schüler. Diesmal ist die 3b der Grundschule Wiescheid an der Reihe. Bis 23. Juni sind die Werke an der Hauptstraße 131 zu sehen. Die Kinder haben sich unter Anleitung von Klassenlehrerin Barbara Brix-Uebbing mit bekannten Künstlern beschäftigt und im Anschluss an die Kunstbetrachtungen eigene Arbeiten erstellt. Dabei sind in Anlehnung an die expressiven Bilder von Franz Marc (etwa das „Blaue Pferd“) Lieblingstiere in einer Farbfantasiewelt entstanden. Gerhard Richters Rakeltechnik haben die Kinder experimentell erforscht und umgesetzt. Als Rakel dienten Holzleisten und Holzlineale. Diese freie experimentelle Technik mit all ihren Überraschungen machte ihnen besonders viel Spaß. Joan Miró wiederum hat mit seinen Geschichten- und Traumbildern zur zeichnerischen Gestaltung von Fantasiewesen angeregt, deren Besonderheiten in Steckbriefen oder Geschichten aufgeschrieben wurden.