Geysir in Monheim Letzter Ausbruch vor der Winterpause naht

Der Geysir im Kreisverkehr an der Rheinpromenade bricht am Donnerstag, 24. November, wieder aus – zum letzten Mal vor der Winterpause. Zwischen 14 und 18 Uhr wird der Nebel wabern und kleine und große Fontänen schießen in die Luft. In der Dämmerung dürften die letzten Ausbrüche des Jahres besonders eindrucksvoll werden.