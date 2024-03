Frühlingserwachen in Monheim Geysir bricht am Sonntag aus

Die Temperaturen werden immer frühlingshafter und auch der Geysir ist aus seinem Winterschlaf erwacht. Das von Thomas Stricker geschaffene Kunstwerk funktioniert im Zusammenspiel mit der Sonne, die in diesem Jahr seit Anfang März schon ordentlich geschienen hat, teilt die Stadt mit. Zudem habe der Monheimer Geysir auch aus dem November noch einige Sonnenstunden auf der Uhr. Voraussichtlich am Sonntag, 17. März, stehe der erste Ausbruch in diesem Jahr an. Zwischen 14 und 18 Uhr werden mehrere Wassereruptionen erwartet, die auch den Autoverkehr minutenweise stoppen werden, heißt es weiter.