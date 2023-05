Es ist wieder soweit Geysir-Ausbruch in Monheim ab 7 Uhr

Der Geysir ist diesmal ein Frühaufsteher. Oder besser gesagt: ein Frühausbrecher. Die Stoßfontäne im Kreisverkehr an der Rheinpromenade wird an diesem Dienstag zwischen 7 und 11 Uhr in die Höhe schießen, teilt die Stadt mit. Für Autofahrer bedeutet das: Sie haben für ein paar Minuten das deutschlandweit nahezu einmalige Erlebnis, vor einem Kreisel an einer roten Ampel zu stehen.