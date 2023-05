Apontis Pharma AG Monheim Creative-Campus-Unternehmen gibt Gewinnwarnung

Die Apontis Pharma AG mit Sitz an der Nobelstraße in Monheim-Süd (Creative Campus) wird ihre Ziele 2023 nach eigenen Angaben deutlich verfehlen. Wie das auf „Single Pills“ spezialisierte Unternehmen in dieser Woche mitteilte, rechnet es für das laufende Geschäftsjahr mit fast 18 Prozent weniger Umsatz als geplant, nämlich mit 42,6 statt 51,7 Millionen Euro. Apontis verbindet dies mit einer Gewinnwarnung: Das Ebitda soll statt minus 3,2 Millionen betragen statt plus 3,2 Millionen Euro. Das Unternehmen begründet dies mit Lieferschwierigkeiten bei einem beauftragten Hersteller, verzögertem Umsatzwachstum und Zulassungsverzögerungen. Die schlechtere Prognose sei unter anderem auf Unsicherheiten in der Belieferung des Produkts Atorimib zurückzuführen. „Der beauftragte Hersteller strebt eine nachhaltige Verbesserung der Liefersituation an“, teilt Apontis mit. Neben Verzögerungen von Markteinführungen im Vorjahr macht sich dem Unternehmen zufolge auch ein verzögertes Umsatzwachstum von neuen Single Pills bemerkbar. Zudem habe sich die nationale Zulassung einer Single Pill durch das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) verzögert. „Die europäische Zulassung für dieses Produkt liegt bereits seit Frühjahr 2022 vor“, so Apontis. Single Pills fassen mehrere Medikamente in einer Pille zusammen und gelten für bestimmte Krankheitsbilder als Alternative zum „Tablettencocktail“.